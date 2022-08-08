Учёные объяснили, почему «структурированная вода» — это обман

Дело в том, что «структурированная вода» переживает новый пик популярности. Недавно, например, сайт Кортни Кардашьян Poosh распродавал за $2500 «фильтр для структурированной воды», а СМИ публикуют тексты о «пользе» такой воды.

Всё началось с псевдогипотезы Джеральда Поллака, который утверждал, что агрегатных состояний воды не три, а четыре. Существует якобы ещё exclusion zone (EZ) water, EZ-вода. Она, по словам Поллака, обладает уникальными физическими свойствами и структурой. В частности, когда вода контактирует с веществом-гидрофилом, между водой и этим веществом образуется прослойка EZ-воды, из которой выталкиваются все посторонние частицы. В то время как молекулы воды состоят из двух атомов водорода и одного атома кислорода (со знакомой формулой H₂O), Поллак считает, что EZ-вода имеет дополнительный атом водорода и дополнительный атом кислорода (формула H₃O₂).

На самом деле, вблизи границы раздела с другим веществом вода действительно ведёт себя иначе. Поверхностное натяжение — известный пример этого явления. То есть Поллак взял свои экспериментальные выводы не совсем с потолка. Однако его объяснения не имеют под собой никаких оснований.

Даже если бы вода каким-то образом обрела форму H₃O₂, простая арифметика показывает, что превращение двух молекул H₂O в одну H₃O₂ оставило бы в воздухе дополнительный атом водорода. Однако эксперимент показал, что этого не происходит. А H₃O₂, которую предлагает Поллак попросту не могла бы образовывать жидкость по всем законам природы.