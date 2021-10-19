Учёные объяснили, почему в кафе работается продуктивнее, чем из дома

Некоторые предпочитают работать не в офисе, а в кофейне. И это может иметь смысл, как утверждает автор статьи. Научные исследования доказывают, что эффективность выполнения работы в таких местах может быть даже выше обычной.

Так, в 2012 году учёные обнаружили, что средний уровень шума улучшает процесс мышления и делает людей креативнее. Исследование 2019 года показало, что если работать при шуме 100-640 Гц, то это позволит лучше сконцентрироваться на задаче и улучшит зрение. То есть небольшой выход из «зоны комфорта» заставляет мозг работать активнее.

А если недалеко будут сидеть такие же работающие за ноутбуком люди, то это повысит и мотивацию, позволит работать лучше, усерднее. Об этом свидетельствуют результаты исследования 2016 года.