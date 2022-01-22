Учёные объяснили, почему встречаться с бывшими ваших друзей может быть полезно

Исследователи обнаружили, что отказ от свиданий с бывшими ваших друзей на самом деле увеличивает вероятность заражения инфекций, передающихся половым путём, по сравнению со случайными свиданиями.

Учёные отметили, что подростки примерно на 75% менее склонны встречаться с кем-то, если этот человек встречался с их другом в прошлом. Стараясь не иметь ничего общего с бывшими друзей, подростки заводят всё больше знакомых. А чем больше людей есть в ваших социальных сетях, тем выше риск получить ЗППП.

Стоит отметить, что речь здесь идёт лишь о статистической вероятности. На практике всё может складываться совсем иначе.