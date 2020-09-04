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Учёные объяснили, почему женщины чувствуют себя по утрам лучше, чем мужчины
Дети, кстати, тоже активны по утрам
Женщины чувствуют себя лучше по утрам и более продуктивны в этом время, чем мужчины. Учёные предположили, что всё дело в биологических часах.
Исследователи, о работе которых пишет Daily Mail, рассказали, что это связано с устойчивостью женщин к нарушениям циркадных ритмов (прим. циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи).
Исследователи объяснили, что данный феномен может быть связан с материнством. Устойчивость к нарушениям циркадных ритмов должна помогать женщинам в периоды, когда их дети ещё малы и могут заставлять матерей просыпаться по ночам криками.
Аналогичные особенности учёные увидели у самок мышей. Отмечается также, что на активность в течение дня влияет и возраст. Например, дети тоже более энергичны по утрам.