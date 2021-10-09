Учёные объяснили, почему зубы мудрости появляются так поздно

Исследователи создали 3D-модели черепов различных видов приматов. Они смотрели, как изменяется череп во время роста организма. Учёные учитывали скорость роста челюстей. Как оказалось, появление каждого моляра обуславливается точным соотношением места и времени. Эти зубы должны были своим появлением не мешать работе параллельно растущих височно-нижнечелюстных суставов. Если моляр вылезет слишком рано, то при жевании будет травмировать челюстной сустав.

В целом, появление моляров зависит от начала и продолжительности роста челюстей, а у приматов оно в свою очередь зависит от продолжительности жизни.