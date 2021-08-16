Учёные объяснили, почему звук жевания так сильно раздражает

Учёные объяснили, почему звук жевания так сильно раздражаетЭто связано с особенностями работы головного мозга
Учёные утверждают, что большая часть людей ощущает лишь лёгкий дискомфорт, когда слышит, как кто-то жуёт еду. Но есть и те, кто реагирует на такие звуки довольно остро. Это люди с мизофонией.
Исследователи Университета Ньюкасла выяснили, что у тех, кто страдает мизофонией, связь между слуховой зоной коры головного мозга и моторной областью (отвечает, помимо прочего, за мимику, движения горла, рта) - крайне чувствительная. Учёные предполагают, что из-за этого активируется система зеркальных нейронов и людям с мизофонией кажется, что звуки пережёвывания проникают в их тело.
Некоторые мизофоны способны при помощи имитации действий (пережёвывания) уменьшить неприятные ощущения.
В целом таким людям тяжело справляться с эмоциями, возникающими из-за болезни.
Лечения, однако, ещё не придумали. В Великобритании пациентам иногда предлагают только когнитивно-поведенческую психотерапию, помогающую справляться с симптомами. А некоторые сами находят способы улучшения жизни: например, Олана Тэнсли-Хэнкок, которая с 8 лет борется с мизофонией, облегчила себе жизнь, включив в неё медитацию, снизив употребление алкоголя, кофеина, а также взяв за правило всегда брать с собой наушники.