Учёные объяснили, почему звук жевания так сильно раздражает

Учёные утверждают, что большая часть людей ощущает лишь лёгкий дискомфорт, когда слышит, как кто-то жуёт еду. Но есть и те, кто реагирует на такие звуки довольно остро. Это люди с мизофонией.

Исследователи Университета Ньюкасла выяснили, что у тех, кто страдает мизофонией, связь между слуховой зоной коры головного мозга и моторной областью (отвечает, помимо прочего, за мимику, движения горла, рта) - крайне чувствительная. Учёные предполагают, что из-за этого активируется система зеркальных нейронов и людям с мизофонией кажется, что звуки пережёвывания проникают в их тело.