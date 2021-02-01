Учёные объяснили пользу грибов для организма

Учёные использовали данные Национального исследования здоровья и питания (NHANES) за 2011-2016 годы. Исследователи изучили смесь грибов, в которую входили шампиньоны, белые, а также отдельно вешенки. Некоторые грибы перед употреблением подвергали воздействию ультрафиолета. Все участники исследования — около 10 тысяч человек — съедали 84 грамма грибов в день.

Учёные пришли к выводу, что если каждый день есть грибы, то подростки и взрослые могут получать: пищевые волокна (на 5-6% больше), медь (на 24-32%), фосфор (6%), калий (12-14%), селен (13-14%), цинк (5-6%), рибофлавин (13-15%), ниацин (13-14%), холин (5-6%). Только взрослые также могут увеличить железо (2,3%), тиамин (4%), фолиевую кислоту (3,6%), витамин В6 (4,6%).

Что интересно, у участников, которые ели грибы после ультрафиолета, наблюдалось снижение дефицита витамина D с 94,9% до 63,6% (у взрослых). Помимо этого, грибы — источник антиоксидантов.