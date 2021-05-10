Учёные объяснили появление радиоактивной пыли в российских городах

Об исследовании рассказывает «Индикатор». В городе радионуклиды могут находиться в грязи. Поэтому учёные собрали образцы в российских городах. Грязь искали на обочинах дорог, на внутридворовых проездах, на парковках и из луж на территориях жилых кварталов. В образцах определяли содержание урана и тория.

Как оказалось, уровни содержания радионуклидов в образцах не превышают нормы и не приносят вред местным жителям. Кроме того, выяснилось, что городская грязь имеет природное происхождение. Это частицы горных пород, строительных материалов, почв. Накопление радионуклидов происходит вместе с осадочным материалом в городах. В целом, естественные радионуклиды возникли одновременно с образованием Земли.