Учёные объяснили происхождение этрусков

Ранее учёные считали, что этруски могли образоваться из-за волн миграции из Восточного Средиземноморья, из Центральной Европы и Северного Причерноморья. Другие исследователи говорили, что этруски могли иметь автохтонное происхождение (то есть быть коренными).

Генетическое исследование показало, что этруски были генетически близки к италикам. Отмечается, что этруски получили значительный генетический вклад от степняков бронзового века. А это характерно и для других европейских народов. Кроме того, свой вклад внесли люди из Восточного Средиземноморья. Ещё этруски получили приток генов, связанных с Северной Европой.