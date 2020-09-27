Учёные объяснили происхождение «ведьминых кругов» на полях

Кратко о работе учёных пишет издание «Известия». Паттерн Тьюринга — это концепция, которая предполагает, что природные узоры могут возникать естественным образом и автономно из однородного состояния.

Исследователи изучили круги с высоты птичьего полёта при помощи дронов. По одной из версий, расположение узоров связано с зависимостью растительности от влаги. Как оказалось, растения могут извлекать её из дополнительного стока воды, который обеспечивают большие круги. Благодаря такой схеме поддерживается функционирование экосистемы в засушливых условиях.

Учёные пришли к выводу, что это подтверждает концепцию Тьюринга о самоорганизации в нестабильных условиях окружающей среды.