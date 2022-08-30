Учёные объяснили тайну пирамид

Новое исследование предполагает, что именно благоприятные условия окружающей среды позволили построить пирамиды Гизы, а древний рукав реки Нил служил судоходным каналом для грузовых перевозок.

«Чтобы построить пирамиды, гробницы и храмы на плато, древние египетские инженеры воспользовались Нилом и его ежегодными разливами, используя искусную систему каналов и бассейнов, которые сформировали портовый комплекс у подножия плато Гиза», — пояснили учёные.

Извлекая пыльцевые зерна из пяти кернов, пробуренных в плато Гиза к востоку от комплекса пирамид, команда обнаружила обилие травянистых цветковых растений. Это свидетельствует о том, что раньше там был постоянный водоём. Учёные пришли к выводу, что в рукаве Хуфу был высокий уровень воды во время строительства пирамид, что облегчало транспортировку строительных материалов к комплексу.