Учёные объяснили важность существования мужских особей

Новое исследование поддерживает идею, что у многих видов животных половой отбор среди самцов приносит популяции выгоду. Жёсткая конкуренция между самцами приводит к устранению особей со многими вредными мутациями.

Учёные проверили это на жуках-зерновках (Callosobruchus maculatus). За несколько поколений насекомых в их ДНК накопились плохие мутации. Как оказалось, они снижали жизнеспособность и самцов, и самок. А вот в линиях жуков, которые были выведены с большим генетическим разнообразием, жизнеспособность страдала только у самцов. Действовал половой отбор: самцы с плохими мутациями получали меньше шансов на размножение, и в итоге негативные мутации уходили из популяции.