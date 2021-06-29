Наука и технологии
Сегодня в 17:26

Учёные объяснили важность существования мужских особей

Нет, одними самками не обойтись
На самом деле, достаточно нескольких самцов, чтобы оплодотворить всех самок. То есть количество мужских особой мало влияет на прирост популяции. А вот для чего самцы важны, так это для очистки популяции от плохих мутаций.
Учёные объяснили важность существования мужских особей

Новое исследование поддерживает идею, что у многих видов животных половой отбор среди самцов приносит популяции выгоду. Жёсткая конкуренция между самцами приводит к устранению особей со многими вредными мутациями.

Учёные проверили это на жуках-зерновках (Callosobruchus maculatus). За несколько поколений насекомых в их ДНК накопились плохие мутации. Как оказалось, они снижали жизнеспособность и самцов, и самок. А вот в линиях жуков, которые были выведены с большим генетическим разнообразием, жизнеспособность страдала только у самцов. Действовал половой отбор: самцы с плохими мутациями получали меньше шансов на размножение, и в итоге негативные мутации уходили из популяции.