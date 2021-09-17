Учёные объяснили возникновение усталости у переболевших ковидом

Учёные опубликовали своё исследование в авторитетном научном журнале PLOS One. Их гипотеза заключается в том, что из-за антител к коронавирусу, иммунная система может ошибочно атаковать организм.

Во время работы исследователи проанализировали плазму крови 13 человек, не болевших COVID-19, и 67 человек, которые перенесли инфекцию. В крови почти 93% госпитализированных и 81% выздоравливающих пациентов обнаружили определённое антитело. Его особенность в том, что оно вырабатывается через неделю после заражения. Именно из-за него организм может проявлять реакции, характерные для аутоиммунных заболеваний. Это может объяснять усталость, которую долго испытывают переболевшие.

Это антитело не нашли у тех, кто перенёс COVID-19 в лёгкой форме.