Учёные объявили о начале нового солнечного цикла

Солнечные циклы считают, отталкиваясь от колебаний числа пятен на диске Солнца. Чем больше пятен, тем звезда активнее. В 1843 году Рудольф Вольф открыл 11-летний цикл для этого явления. Учёный даже смог восстановить эту циклическую последовательность до 1749 года.

Помимо большого числа солнечных пятен активность звезды сопровождается и рентгеновскими вспышками, и корональными выбросами массы, и корональными дырами. Активность Солнца влияет, в свою очередь, на магнитное поле Земли: возникают геомагнитные бури и полярные сияния.

В 2018 году наблюдался минимум солнечной активности. Учёные считают, что после декабря 2019 года начался рост активности. По мнению специалистов, Солнце достигнет максимума активности в июле 2025 года.