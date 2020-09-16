Наука и технологии
Сегодня 18:10
Учёные объявили о начале нового солнечного цикла
Солнце начало набирать активность
Эксперты по космической погоде из NASA и американского метеорологического агентства NOAA объявили о начале нового солнечного цикла. Он стал 25-м по счёту с 1749 года.
Солнечные циклы считают, отталкиваясь от колебаний числа пятен на диске Солнца. Чем больше пятен, тем звезда активнее. В 1843 году Рудольф Вольф открыл 11-летний цикл для этого явления. Учёный даже смог восстановить эту циклическую последовательность до 1749 года.
Помимо большого числа солнечных пятен активность звезды сопровождается и рентгеновскими вспышками, и корональными выбросами массы, и корональными дырами. Активность Солнца влияет, в свою очередь, на магнитное поле Земли: возникают геомагнитные бури и полярные сияния.
В 2018 году наблюдался минимум солнечной активности. Учёные считают, что после декабря 2019 года начался рост активности. По мнению специалистов, Солнце достигнет максимума активности в июле 2025 года.