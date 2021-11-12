Учёные оценили квантовый компьютер с процессором и блоком памяти

Учёные из Института теоретической физики в Университете Париж-Сакле (Франция) описали работу такого квантового компьютера. Он состоит из двумерной сетки, подключённой к блоку квантовой памяти.

Исследователи проанализировали, как такое устройство справилось бы с задачей поиска простых множителей для очень больших полупростых чисел, которые также называются RSA-числами. Учёные подсчитали, что с использованием квантовой памяти квантовый компьютер может разложить 2048-битное целое RSA-число за 177 дней, используя всего 13 436 кубитов. Для стандартного квантового компьютера понадобилось бы около 20 млн кубитов, хоть на решение задачи и ушло бы меньше времени — около восьми часов.

Однако учёные считают использование квантовой памяти может быть многообещающим, ведь чем больше кубитов, тем сложнее реализовать квантовый компьютер.