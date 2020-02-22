Учёные оценили уровень алкоголизма в русской деревне

Распространено мнение, что в русской деревне начала XX века наблюдался массовый алкоголизм. Тогда население деревень на 70% состояло из крестьян, однако, на самом деле, пили они не так уж много. Потребление алкоголя составляло менее восьми литров в год на душу населения в селе. В советское же время потребление выросло, и к 1990-м годам было равно минимум 16 литрам на человека.

В настоящее время уровень потребления алкоголя составляет примерно десять литров на человека в год.