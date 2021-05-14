Учёные оценили вероятность войны в космосе между Россией, Китаем и США

Их мнение приводит «Лента.ру». Профессор учебной программы по вопросам мира, войны и обороны Университета Северной Каролины заявил, что подобие космической войны идёт уже сейчас. Признаки этого — создание космических войск ведущими мировыми державами. Также иногда происходят случаи глушения спутниковой связи, лазерного ослепления спутников. По мнению эксперта, напряжённость в космическом пространстве будет только усиливаться. Профессор также заявил, что основными противоборствующими странами почти наверняка будут США, Россия и Китай. Тем не менее, эксперт считает, что настоящей войны можно не ожидать, так как стороны понимают опасность последствий.

Доцент кафедры стратегии и безопасности Школы перспективных исследований авиации и космонавтики ВВС США тоже заявила, что не верит в неизбежность войны.