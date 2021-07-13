Учёные оценили влияние кофе на риск заболеть COVID

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Учёные оценили влияние кофе на риск заболеть COVIDЕсть хорошие новости, но они не отменяют необходимости соблюдать защитные меры
Новое исследование учёных из Северо-Западного университета в США показало, что употребление одной или нескольких чашек кофе в день связано со снижением риска заразиться коронавирусной инфекцией.
Риск снижается на 10%, пишет индийское издание WION. Учёные пояснили, что потребление кофе благоприятно коррелирует с такими воспалительными биомаркерами, как CRP, интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли I (TNF-I). Все они связаны с COVID-19. Кроме того, кофе ассоциирован со сниженным риском пневмонии в пожилом возрасте. Учёным впрочем предстоит изучить связь кофе с COVID более подробно.
Во время исследования они проанализировали данные 40 тысяч британцев.
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