Учёные оценили влияние кофе на риск заболеть COVID

Риск снижается на 10%, пишет индийское издание WION. Учёные пояснили, что потребление кофе благоприятно коррелирует с такими воспалительными биомаркерами, как CRP, интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли I (TNF-I). Все они связаны с COVID-19. Кроме того, кофе ассоциирован со сниженным риском пневмонии в пожилом возрасте. Учёным впрочем предстоит изучить связь кофе с COVID более подробно.

Во время исследования они проанализировали данные 40 тысяч британцев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения об изменении рациона посоветуйтесь со специалистом.