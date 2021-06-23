Учёные оценили вред силиконовой груди

У грудных имплантов может быть различная структура поверхности. Учёные проверили, как это влияет на образование рубцов и фиброзной ткани, а также иногда лимфомы. Практика показала, что гладкие импланты со временем вызывают сильное иммунное отторжение и могут даже «переворачиваться» внутри. Слишком текстурированные импланты тоже могут быть опасны.

Учёные протестировали пять типов имплантов с разными характеристиками поверхности. Исследование показало, что изделия с более грубой поверхностью сильнее трутся об окружающую ткань и вызывают большее раздражение. Всё это может привести к лимфоме. При этом импланты с гладкой поверхностью тоже не были до конца безопасными.