Учёные: один американец за день производит больше углекислого газа, чем африканец за год

Авторы доклада выяснили, что среднестатистический американец за день, а британец за два, производит столько же углекислого газа, сколько житель Демократической Республики Конго за год.

Таким образом, вклад Африки в выбросы парниковых газов практически ничтожен. Международная исследовательская организация Energy for Growth Hub подсчитала: если 48 стран Африки, за исключением ЮАР и нескольких государств на севере континента, станут потреблять в три раза больше электроэнергии за счёт природного газа, всё равно их выбросы углерода составят меньше 1% от глобального объёма.

Так, запреты на проекты по ископаемому топливу в развивающихся государствах выглядят довольно лицемерными.