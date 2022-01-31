Учёные: один американец за день производит больше углекислого газа, чем африканец за год

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Учёные: один американец за день производит больше углекислого газа, чем африканец за годРазвивающиеся страны и близко не стоят к развитым по уровню наносимого природе вреда
Центр глобального развития (CGD) опубликовал исследование о том, насколько разнятся вклад жителей разных стран в выбросы парниковых газов и их доступ к энергетическим ресурсам.
Авторы доклада выяснили, что среднестатистический американец за день, а британец за два, производит столько же углекислого газа, сколько житель Демократической Республики Конго за год.
Таким образом, вклад Африки в выбросы парниковых газов практически ничтожен. Международная исследовательская организация Energy for Growth Hub подсчитала: если 48 стран Африки, за исключением ЮАР и нескольких государств на севере континента, станут потреблять в три раза больше электроэнергии за счёт природного газа, всё равно их выбросы углерода составят меньше 1% от глобального объёма.
Так, запреты на проекты по ископаемому топливу в развивающихся государствах выглядят довольно лицемерными.
Источник: Нож