Учёные: одиночество в детстве может привести к алкоголизму во взрослом возрасте

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Учёные: одиночество в детстве может привести к алкоголизму во взрослом возрастеИ большему восприятию стресса
Американские психологи выяснили, что люди, которые чувствовали себя одинокими до 12 лет, сильнее реагируют на стресс, а это делает их более уязвимыми к алкоголизму в возрасте от 18 до 29 лет.
Учёные говорят, что дети уже в возрасте пяти лет чувствуют и понимают одиночество. Психологи из Университета штата Аризона решили узнать, как детское одиночество связано со злоупотреблением алкоголем во взрослом возрасте.
Опрос показал, что высокий уровень одиночества в детстве косвенно связан с более высоким нарушенным контролем из-за большего стресса. А высокий уровень одиночества до 12 лет был связан с более частым употреблением алкоголя из-за стресса. Кроме того, выяснилось, что во всех трёх категориях у женщин был выше уровень стресса, как и употребление алкоголя.