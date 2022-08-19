Учёные: одиночество в детстве может привести к алкоголизму во взрослом возрасте

Учёные говорят, что дети уже в возрасте пяти лет чувствуют и понимают одиночество. Психологи из Университета штата Аризона решили узнать, как детское одиночество связано со злоупотреблением алкоголем во взрослом возрасте.

Опрос показал, что высокий уровень одиночества в детстве косвенно связан с более высоким нарушенным контролем из-за большего стресса. А высокий уровень одиночества до 12 лет был связан с более частым употреблением алкоголя из-за стресса. Кроме того, выяснилось, что во всех трёх категориях у женщин был выше уровень стресса, как и употребление алкоголя.