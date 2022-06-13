Учёные одновременно передали 5G и электроэнергию

С тех пор, как Никола Тесла впервые предложил идею беспроводной передачи энергии, было предпринято множество попыток использовать эту концепцию. Новый способ сделать это — сети 5G. Группа учёных представила такой передатчик-приёмник с беспроводным питанием.

То есть устройство имеет два режима: приёма и передачи. В режиме приёма девайс, собственно, принимает сигнал 5G и сигнал питания миллиметрового диапазона. Затем устройство переходит в режим передачи и отправляет сигнал 5G обратно в том же направлении, откуда оно изначально его получило. Таким образом, подобный девайс может легко обмениваться данными и быть частью Интернета вещей, не нуждаясь в отдельной точке подключения.