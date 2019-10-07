Учёные одобрили применение ядерного оружия для защиты от космической угрозы

К такому выводу они пришли после расчётов. По словам учёных, метод может быть безопасным при соблюдении определённых условий.

Исследователи пишут, что уничтожать астероид нужно во время сближения с Землёй, предшествующее витку, когда небесное тело уже будет должно упасть на планету. При этом, запуск ядерного устройства учёные называют крайним вариантом. Сперва нужно опробовать другие способы увода астероида с траектории. Например, за счёт взаимодействия с космическим аппаратом.

Отметим, что, по словам директора института астрономии РАН, к октябрю 2018 года было обнаружено около 19 тысяч астероидов, орбиты которых могут пересекаться с орбитой Земли.