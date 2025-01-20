Учёные оказались неправы насчет расширения Вселенной

Опубликовано 20 января 2025, 18:451 мин.
Учёные оказались неправы насчет расширения ВселеннойРасширение Вселенной противоречит ожиданиям
Вселенная расширяется быстрее, чем предсказывали ученые, что ставит под сомнение наше нынешнее понимание физики. Недавнее исследование под руководством Дэна Сколника, профессора физики из Университета Дьюка, подтверждает эту растущую загадку, известную как «напряжение Хаббла». Сколник предполагает, что это несоответствие сигнализирует о возможном изъяне в наших космологических моделях.
Для измерения расширения Вселенной ученые используют серию методов определения расстояний до небесных объектов. Команда Сколнича усовершенствовала этот метод, точно измерив расстояние до скопление Волос Вероники, близлежащей группы галактик, используя данные о 12 сверхновых. Эти сверхновые, обладающие предсказуемой яркостью, помогли вычислить расстояние около 320 миллионов световых лет.
Полученные результаты согласуются с другими недавними измерениями расширения Вселенной, но не с тем, что предсказывают современные физические модели. Это говорит о том, что проблема может заключаться в моделях, а не в измерениях.