Наука и технологии
Сегодня в 15:33
Учёные оказались в шаге от предсказаний появления сверхновых звёзд
Ждём преодоления ими оставшейся дистанции
В сети появилась информация о новом достижении учёных из Токийского университета. Они разработали специальную методику точного измерения температуры поверхности красных звёзд-сверхгигантов, с помощью которой, в дальнейшем, можно будет предсказать появление сверхновых.
Основной для свежего прорыва стало появление в руках у учёных нового спектрометра WINERED, сообщается на сайте университета. Как оказалось, инструмент был способен помочь в оценке температуры красных звёзд-сверхгигантов. А это, в свою очередь, в будущем приведёт к точным предсказаниям рождения сверхновых звёзд и, более того, поможет ещё лучше изучить нашу Вселенную.
Так как появление сверхновых второго типа тесно связано с взрывом красных звёзд-сверхгигантов, они также тесно связаны с образованием свободной материи для новых звёздных образований. А это уже очень интересная плоскость для изучения современной наукой.