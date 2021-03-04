Учёные оказались в шаге от предсказаний появления сверхновых звёзд

Основной для свежего прорыва стало появление в руках у учёных нового спектрометра WINERED, сообщается на сайте университета. Как оказалось, инструмент был способен помочь в оценке температуры красных звёзд-сверхгигантов. А это, в свою очередь, в будущем приведёт к точным предсказаниям рождения сверхновых звёзд и, более того, поможет ещё лучше изучить нашу Вселенную.

Так как появление сверхновых второго типа тесно связано с взрывом красных звёзд-сверхгигантов, они также тесно связаны с образованием свободной материи для новых звёздных образований. А это уже очень интересная плоскость для изучения современной наукой.