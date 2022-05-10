Учёные: океан начал терять «память»

«Память океана, постоянство условий, является основным источником предсказуемости в климатической системе за пределами погодных временных масштабов», — объясняют исследователи в новой статье. Они показали, что память океана, измеряемая постоянством температурных аномалий из года в год будет неуклонно снижаться в ближайшие десятилетия на большей части земного шара.

Неясно, что это означает для морских организмов, но исследователи отмечают, что вполне вероятны «последствия воздействия на популяции». При этом ожидается, что некоторые виды приспособятся к новым условиям лучше других. Кроме того, потеря памяти океаном приведёт к тому, что людям будет сложнее прогнозировать муссоны, морские волны тепла и периоды экстремальной погоды.