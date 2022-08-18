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Учёные: онлайн-обучение влияет на человека не так, как очное

Это связано с уровнем стресса
Стресс, если его не слишком много, может даже помочь при обучении. Но недавно специалисты из Рурского университета Бохума обнаружили, что уровень стресса, который испытывают студенты во время очных занятий и во время онлайн-уроков, различается.
Учёные: онлайн-обучение влияет на человека не так, как очное

Учёные из Рурского университета Бохума в ходе нового исследования измерили уровень стресса у учащихся, которые прошли курс анатомии онлайн или очно. Оказалось, что у студентов, обучающихся дистанционно, возбуждение было не таким сильным, как у тех, кто получал знания в очной форме. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Anatomical Sciences Education.

Учёные: онлайн-обучение влияет на человека не так, как очное

Стресс сам по себе у человека может проявляться различными способами. В таком состоянии повышается уровень кортизола (гормона стресса) в организме, учащается пульс, снижается вариабельность сердечного ритма.

Учёный Моррис Геллиш отмечает, что стресс может сильно влиять на память и процесс обучения. Умеренный уровень стресса (то есть состояние умеренного возбуждения) положительно влияет на обучение, если человек сталкивается со стрессом временно и в контексте учебной задачи.

Для проведения исследования специалисты проанализировали вариабельность сердечного ритма и количество кортизола в слюне 82 человек, которые посещали анатомию. Выяснилось, что во время онлайн-обучения физиологическое возбуждение у студентов сильно снижалось. Другими словами, учащиеся чувствовали себя более расслабленно, когда получали знания в онлайн-формате. В то же время несмотря на более высокий уровень стресса у студентов во время очных пар, такие занятия доставляли им больше удовольствия.

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