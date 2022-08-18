Учёные: онлайн-обучение влияет на человека не так, как очное

Стресс сам по себе у человека может проявляться различными способами. В таком состоянии повышается уровень кортизола (гормона стресса) в организме, учащается пульс, снижается вариабельность сердечного ритма.

Учёный Моррис Геллиш отмечает, что стресс может сильно влиять на память и процесс обучения. Умеренный уровень стресса (то есть состояние умеренного возбуждения) положительно влияет на обучение, если человек сталкивается со стрессом временно и в контексте учебной задачи.

Для проведения исследования специалисты проанализировали вариабельность сердечного ритма и количество кортизола в слюне 82 человек, которые посещали анатомию. Выяснилось, что во время онлайн-обучения физиологическое возбуждение у студентов сильно снижалось. Другими словами, учащиеся чувствовали себя более расслабленно, когда получали знания в онлайн-формате. В то же время несмотря на более высокий уровень стресса у студентов во время очных пар, такие занятия доставляли им больше удовольствия.