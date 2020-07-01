Учёные описали акул с зубами на глазах

Исследование было опубликовано в журнале PLOS One, кратко об открытии пишет «Хайтек». Биологи обнаружили у китовых акул на глазах дермальные зубцы — модифицированные зубы. Они совсем крошечные, но могут служить в качестве брони. Особенно много их находится вокруг радужной оболочки. На одно глазном яблоке учёные нашли около 3000 зубцов.

Дело в том, что китовые акулы не имеют век, а глаза у них расположены в уязвимых местах. В такой ситуации защита была необходима. Стоит отметить, что китовые акулы в длину достигают 18 метров, но при этом довольно безобидны: питаются планктоном и редкими рыбами.

Помимо глаз, дермальными зубцами у акул покрыты и другие части тела.