Учёные описали девять типов хронической боли

Исследователи применили компьютерный анализ карт боли в теле пациентов. Авторы работы увидели, что то, как пациент сообщает о распределении боли по телу, влияет почти на все аспекты переживания боли.

Учёные работали с пациентами в течение продолжительного времени. Спустя три месяца после первого разговора с исследователями люди снова оценили свои боли. В первой группе были участники с болями в районе живота, во второй — в районе всей грудной клетки и частично в ногах, в третьей — в паху и бёдрах, в четвёртой — в районе шеи, предплечья, спины и бёдер. Другие испытывали боли в совершенно разных частях тела. Получилось такое распределение: