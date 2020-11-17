Учёные описали сходства между Вселенной и мозгом

О работе исследователей кратко пишет Indicator. Учёные полагают, что нейронная сеть в человеческом мозге насчитывает около 86 млрд нейронов. В наблюдаемой Вселенной же видно 100 млрд галактик. При этом и нейроны, и галактики составляют только примерно 30% всей массы структур. 70% остальной массы в мозге — это вода, а во Вселенной — тёмная энергия.

Также учёные рассчитали спектральную плотность обеих систем. Они увидели, что распределение колебаний в нейронной сети мозжечка следует той же прогрессии распределения материи в «космической паутине». Согласованность обнаружилась и в структурных параметрах.

Исследователи предположили, что взаимосвязь внутри двух сетей развивается по схожим физическим принципам.