Учёные определили, чего именно боятся собаки разных пород

Сейчас на Земле насчитывается три сотни официально признанных и тысячи неофициальных пород собак. Исследователи из Хельсинского университета решили узнать, насколько сильно различные породы животных подвержены нарушениям в психике и поведении.

В итоге учёные выяснили, что более 72% собак имели те или иные расстройства в поведении, и зависели они от породы. Например, карликовые шнауцеры оказались самыми агрессивными. Наиболее спокойными были стаффордширские бультерьеры, лабрадоры-ретриверы и короткошёрстные колли. Обнаружились и различия в фобиях у собак.

Гром и незнакомцев больше всего боятся итальянские и испанские водные собаки, дворняги и ирландские мягкошёрстные пшеничные терьеры.