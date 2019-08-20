Учёные определили, чем электрические зубные щётки лучше обычных

В пресс-релизе бренда Oral-B, сказано, что исследование длилось 11 лет. В нём участвовали более 2800 жителей Германии. Результаты исследования говорят, что длительное использование электрической зубной щётки замедляет развитие заболеваний пародонта и сохраняет на 20% больше естественных зубов (сравнивали, конечно, с эффектом от обычных щёток).

Эти результаты подтверждаются метаанализами «Кокрановского сотрудничества» — независимой исследовательской организации. Эффективность электрических зубных щёток обусловлена тем, что чистящая головка движется в трёх плоскостях. Кроме того, головки таких щёток имеют малый размер и могут удалять зубной налёт в труднодоступных местах.