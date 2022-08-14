Учёные определили, чем различается мастурбация мужчин и женщин

Исследователи опросили 4160 норвежцев в возрасте от 18 до 89 лет. 66% женщин и 84% мужчин сообщили, что мастурбировали за последний месяц. Большинство женщин сказали, что делали это два или три раза в месяц. В то же время большинство мужчин сообщили, что мастурбировали два или три раза в неделю.

Выяснилось также, что женщины с более высокой частотой половых актов чаще сообщали о высокой частоте мастурбации и высоком сексуальном удовлетворении. То есть для женщин эта практика обычно выполняет дополнительную, а не заместительную функцию.

А вот среди мужчин частый просмотр порнографии был связан с сексуальной неудовлетворенностью. То есть у них мастурбация выполняет компенсаторную функцию.