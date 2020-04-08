Учёные определили четыре привычки, которые помогут избежать хронических заболеваний

Людям не зря говорят о пользе здорового образа жизни. До тех пор, пока не изобретён эликсир молодости, лучшего способа сохранить хорошее физическое состояние с годами нет.

Учёные из Хельсинского университета решили определить наиболее оптимальное сочетание привычек здорового образа жизни, при котором снижается риск хронических заболеваний после 40 лет. Исследователи проанализировали данные 12 научных работ, в которых изучались 116 043 человека.

Самым оптимальным сочетанием стало следующее: контроль за весом тела (индекс массы тела должен оставаться в пределах 25), а также хотя бы два из трёх оставшихся фактора — отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и физическая активность. Люди, которые соблюдали это, в среднем проживали 70,3 года без хронических заболеваний.