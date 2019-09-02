Учёные определили, что первое животное было хищником

Исследовательская группа под руководством биолога-эволюциониста из Аризонского университета в Тусоне решила изучить эволюцию разных диет животных. Учёные собрали данные о более чем тысяче ныне живущих видов, а затем составили генеалогическое древо.

63% исследованных животных оказались плотоядными, 32% — травоядными и лишь 3% (среди них и человек) — всеядными. Создав модель эволюционных изменений, учёные пришли к выводу, что предок всех животных, вероятнее всего, был плотоядным.

Как выглядел этот предок не вполне ясно. Некоторые исследователи предполагают, что это была микроскопическая губка, другие — что преемник одноклеточного хоанофлагеллята, питавшегося бактериями.

Травоядность же неоднократно появлялась уже на более поздних этапах эволюции. Подробно статью учёных можно почитать по этой ссылке.