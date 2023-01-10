Учёные определили диету для снижения артериального давления

Авторы новой научной работы предположили, что повышенная выработка ацетата и бутирата в толстом кишечнике может снижать артериальное давление у пациентов с артериальной гипертензией. Выработку этих веществ можно увеличить, включив в диету устойчивый ацетилированный и бутилированный кукурузный крахмал с повышенным содержанием амилозы. Когда микробы ферментируют это, высвобождается большое количество ацетата и бутирата в толстой кишке.

В рамках исследования участники получали сопоставимые по содержанию белков, жиров и углеводов диеты. Однако в каких-то диетах содержание пищевых волокон и устойчивого крахмала было больше, а в каких-то меньше.

В группе, которая ела больше пищевых волокон и крахмала, среднесуточное систолическое артериальное давление было на 4 миллиметра ртутного столба меньше. Учёные пришли к выводу, что диета с добавлением пребиотических пищевых волокон может помогать в лечении артериальной гипертензии.