Наука и технологии
Сегодня 19:50
Учёные определили другие типы людей кроме «сов» и «жаворонков»
Их ещё четыре
Людей принято делить на «сов» и «жаворонков» — тех, кто активен вечером, и тех, кто наоборот, утром. Учёные провели масштабное исследование и узнали, что хронотипов у человека намного больше.
По итогам исследования классификацию суточной активности человека расширили до шести типов. Об этом кратко пишет Indicator. Учёные считают, что функции организма подчинены суточным ритмам. Из-за этого люди могут чувствовать себя более бодрыми в разное время суток. Причём чёткое деление на «сов» и «жаворонков» тут не получается — около 60% людей не могут однозначно отнести себя к тому или иному типу.
Авторы нового исследования добавили следующие хронотипы: высокоактивный тип (сохраняют активность весь день), сонливый днём (активные утром и вечером, но не днём), дневной (активные только днём) и умеренно-активный тип (сниженная активность почти равномерно в течение всего дня).