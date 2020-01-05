Учёные определили главные проблемы со здоровьем у бывших военных

Учёные опросили почти 10 000 человек в США. Все они оставили военную службу в 2016 году. Опрос проходил в два этапа: сначала через три месяца после увольнения, а затем через полгода. Больше половины участников исследования сообщили, что у них есть хронические заболевания. Около 33% испытуемых отчитались и о психических расстройствах.

Также почти половина опрошенных сообщила об ухудшении состояния здоровья после увольнения. Чаще всего среди бывших военных встречались хронические боли, проблемы со сном, тревожность и депрессия.

Учёные отметили различия в состоянии между мужчинами и женщинами. Первые чаще сообщали о нарушениях слуха, повышенном кровяном давлении и повышенном холестерине, а вторые — о депрессии и тревожности.