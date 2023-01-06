Учёные определили идеальную форму тяжёлых камней для «блинчиков» по воде

14:11, 06 января 2023
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Учёные определили идеальную форму тяжёлых камней для «блинчиков» по водеС лёгкими всё понятно
Мы знаем, что для «блинчиков» лучше выбирать лёгкие и плоские камни. Однако физики узнали, как поступать, если камень тяжёлый.
Фото: Unsplash
Учёные, на самом деле, изучали вовсе не «блинчики», а соударение ледяных частиц с тонким слоем влаги на крыле летящего самолёта. Исследователи сделали математическую модель для оценки отскакивания двухмерных твёрдых тел от жидкости в зависимости от их массы и формы.
Расчёты показали, что лёгкие объекты, и правда, отскакивают лучше, если у них более плоская и гладкая поверхность. А вот в случае с чем-то более тяжёлым, как оказалось, лучше выбирать форму ближе к картофелю или манго. Важно, чтобы он был изогнут снизу.