Наука и технологии
Сегодня 15:11
Учёные определили идеальную погоду для распространения коронавируса
Именно такая устанавливается сейчас в России
Китайские учёные проанализировали пики инфекции в разных странах и определили идеальную погоду для распространения коронавируса. Как оказалось, именно такой будет рано наступившая в средней полосе России весна.
Учёные выяснили, что оптимальными для передачи коронавируса являются температура от 5 до 8,72 градуса и влажность воздуха от 35 до 50%.
Такой вывод исследователи сделали, изучив пики заболеваемости в период с 20 января по 4 февраля 2020 года. Учёные во время анализа учли и инкубационный период вируса, и карантинные меры.
Эксперты считают, что при потеплении можно надеяться на снижение активности коронавируса COVID-19. Правда, на значительные изменения стоит рассчитывать при температуре выше 20 градусов по Цельсию.