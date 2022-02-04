Учёные определили, как люди распознают запахи

Мы воспринимаем запах в момент, когда рецепторы в носу обнаруживают соединения и передают информацию о них в мозг для обработки. Один из недавно открытых рецепторов, названный OR4D6, обнаруживает соединение, которое определяет запах подмышек человека. Другой рецептор обнаруживает мускусный галаксолид, связанный с 3M2H. Эта жирная кислота содержится в поте европеоидов и некоторых азиатов.

Исследователи отметили, генетические вариации влияют на то, как человек воспринимает эти запахи — например, почти 25% людей не чувствуют запах, связанный с 3M2H.

Сообщается, что это открытие может иметь значение для предотвращения неприятного запаха.