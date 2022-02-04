Учёные определили, как люди распознают запахи

Наука и технологии
Сегодня в 18:45
1 мин.
Учёные определили, как люди распознают запахиЭто может помочь в борьбе с неприятным запахом пота
Учёные сообщили, что обнаружили два новых рецептора в носу человека, которые определяют, кажутся запахи неприятными или приятными. Оказалось, что четверть из нас не воспринимает определённый запах.
Мы воспринимаем запах в момент, когда рецепторы в носу обнаруживают соединения и передают информацию о них в мозг для обработки. Один из недавно открытых рецепторов, названный OR4D6, обнаруживает соединение, которое определяет запах подмышек человека. Другой рецептор обнаруживает мускусный галаксолид, связанный с 3M2H. Эта жирная кислота содержится в поте европеоидов и некоторых азиатов.
Исследователи отметили, генетические вариации влияют на то, как человек воспринимает эти запахи — например, почти 25% людей не чувствуют запах, связанный с 3M2H.
Сообщается, что это открытие может иметь значение для предотвращения неприятного запаха.
Источник: Business Insider