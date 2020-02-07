Учёные определили, как способ употребления пищи влияет на её вкус

Это определили учёные из Технологического института Стивенса в США. Они сначала провели эксперимент с 45 добровольцами, которым предлагали съесть по кусочку сыра. Одна группа участников должна была откушать угощение, пользуясь шпажкой, а вторая — руками. Чтобы избежать предвзятости, учёные перед экспериментом выяснили, что никто из добровольцев не любил выбранный сорт сыра. В итоге люди, которые считали себя гурманами, лучше отзывались о сыре, если держали его руками.

Второй эксперимент с участием 145 человек показал, что если людей не просили помнить об этикете, то они ели руками и испытывали больше удовольствия от еды.