Наука и технологии
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Учёные определили, как способ употребления пищи влияет на её вкус
Иногда есть руками не так уж плохо
Науке уже известно, что на субъективное ощущение вкуса еды влияет множество факторов: начиная от её температуры, и заканчивая обстановкой вокруг. Теперь учёные обнаружили, что к списку эти факторов можно добавить и способ употребления пищи. Как выяснилось, еда, которую едят руками, кажется вкуснее.
Это определили учёные из Технологического института Стивенса в США. Они сначала провели эксперимент с 45 добровольцами, которым предлагали съесть по кусочку сыра. Одна группа участников должна была откушать угощение, пользуясь шпажкой, а вторая — руками. Чтобы избежать предвзятости, учёные перед экспериментом выяснили, что никто из добровольцев не любил выбранный сорт сыра. В итоге люди, которые считали себя гурманами, лучше отзывались о сыре, если держали его руками.
Второй эксперимент с участием 145 человек показал, что если людей не просили помнить об этикете, то они ели руками и испытывали больше удовольствия от еды.