Учёные определили количество шагов в день, снижающее риски смерти от всех причин

Учёные наблюдали за 2110 людьми в возрасте от 38 до 50 лет. В 2005-2006 годах участники надевали акселерометр на бедро каждый день в течение недели. Это помогало измерить уровень физической активности. Благодаря этому исследователи высчитали среднее количество шагов в день. В итоге людей разделили на три группы: с низким уровнем физической активности (менее 7000 шагов в день), со средним уровнем физической активности (7000-9999 шагов в день), с высоким уровнем физической активности (более 10 000 шагов в день). Затем за людьми наблюдали много лет.

Как оказалось, риск смерти от всех причин у участников с высоким и средним уровнем физической активности был значительно ниже, чем у участников с низким уровнем физической активности. То есть достаточно совершать 7000 и более шагов в день.