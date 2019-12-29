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Учёные определили место происхождения птичьего гриппа

С помощью компьютерных алгоритмов
Международная группа учёных выяснила, как распространяется вирус птичьего гриппа. Исследователи использовали компьютерные алгоритмы, чтобы определить место происхождения возбудителей вируса.

Переносчиками птичьего гриппа, как можно догадаться, являются дикие мигрирующие птицы. Этот вирус родственен вирусу гриппа А человека и млекопитающих. Если он мутирует, то может стать причиной глобальной пандемии.

Исследователи изучили 1652 образца биологических материалов, взятых у разных видов птиц, которые мигрировали в течение 2017-2018 годов. Учёным удалось выделить 69 штаммов вируса, причём некоторые из них были новыми.

Используя компьютерные алгоритмы, авторы работы получили «родословную» возбудителей птичьего гриппа, определили место их происхождения и установили взаимоотношения между ними. Кроме того, учёные впервые обнаружили гены от североамериканских вирусов в Сибири.

Результаты работы исследователей могут пригодиться для ежегодного эпидемиологического надзора за заболеванием.