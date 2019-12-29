Учёные определили место происхождения птичьего гриппа

Переносчиками птичьего гриппа, как можно догадаться, являются дикие мигрирующие птицы. Этот вирус родственен вирусу гриппа А человека и млекопитающих. Если он мутирует, то может стать причиной глобальной пандемии.

Исследователи изучили 1652 образца биологических материалов, взятых у разных видов птиц, которые мигрировали в течение 2017-2018 годов. Учёным удалось выделить 69 штаммов вируса, причём некоторые из них были новыми.

Используя компьютерные алгоритмы, авторы работы получили «родословную» возбудителей птичьего гриппа, определили место их происхождения и установили взаимоотношения между ними. Кроме того, учёные впервые обнаружили гены от североамериканских вирусов в Сибири.

Результаты работы исследователей могут пригодиться для ежегодного эпидемиологического надзора за заболеванием.