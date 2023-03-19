Учёные назвали наиболее подходящую позу для женского оргазма

В исследовании поучаствовали два добровольца. Они должны были заниматься сексом в разных позах: догги-стайл, наездница, а также миссионерская с подушкой под тазом женщины и без. В то же самое время учёные отслеживали кровоток в клиторе женщине с помощью ультразвука. Утверждается, что чем он активнее, тем больше у женщины вероятность испытать оргазм.

В результате самой эффективной назвали миссионерскую позу с подушкой под тазом. Догги-стайл же оказался самым бесполезным для достижения оргазма у женщины.