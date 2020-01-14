Учёные определили несколько типов старения

Учёные решили выяснить, можно ли отследить общую для всех людей тенденцию старения по составу крови. Исследователи из Стэнфордского университета изучали группу испытуемых, часть из которых была здорова, а часть была с предиабетом. В течение четырёх лет эти люди сдавали анализы крови. Учёные же искали в них биомаркеры, связанные с возрастными изменениями человека.

Сначала исследователи нашли 184 таких биологических маркера. Но оказалось, что концентрации определённых веществ меняются у людей не одинаково. Некоторые закономерности обнаружились при сравнении здоровых людей с пациентами с предиабетом, однако они не описывали полной картины.

В итоге учёные решили, что траектория старения у людей определяется по большей части внутренними факторами. Тогда они собрали 608 маркеров и разделили их на четыре группы в зависимости от физиологических процессов, с которыми они связаны: иммунитет, обмен веществ, нарушение работы почек и печени.

У каждого испытуемого с возрастом были видны изменения как минимум в одной из этих групп маркеров. Зачем вообще делить людей по типам старения? Чтобы в дальнейшем лучше прогнозировать ухудшение их здоровья или подбирать лечение от старости.