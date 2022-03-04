Учёные определили оптимальное количество шагов в день

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Учёные определили оптимальное количество шагов в деньДля здоровья
Есть мнение, что ради здоровья нужно проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Учёные же узнали настоящее минимально необходимое количество шагов.
Исследователи проанализировали данные о десятках тысяч людей на четырёх континентах. Они пришли к выводу, что оптимальное количество шагов, вероятно, приближается к 6000, в зависимости от вашего возраста. Большее количество шагов вряд ли ещё больше уменьшит риски заболеваний.
Как отметили учёные, существует множество доказательств того, что даже немного двигаться — полезно, особенно для тех, кто ведёт малоактивный образ жизни. Полчаса интенсивной активности каждый день могут стать большим плюсом для тех из нас, кто много сидит. Силовые тренировки в пожилом возрасте могут помочь нам оставаться в ясном уме и сохранить сердце и кости здоровыми и сильными.
Источник: Science Alert