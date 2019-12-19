Учёные определили основную причину набора веса

Такими наблюдениями поделились исследователи из Бэйлорского университета. Они утверждают, что сходство в том, как дети, ведущие различный образ жизни, расходуют калории, свидетельствует о возможностях человеческого организма адаптироваться.

«В конце концов именно переедание, а не недостаток двигательной активности, может быть основным фактором долгосрочного набора веса», — говорят учёные.

Они пришли к такому выводу, сравнив расход калорий у детей из племени шуар и обычных жителей США и Великобритании. Первые на 25% активнее, чем вторые, однако общее количество калорий, которые тратят дети за сутки, практически не различается.