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Учёные определили, почему в космосе у людей закладывает уши
Невесомость вызывает странные эффекты
Американские и японские учёные определили, почему в космосе у людей закладывает уши. Это может стать проблемой для межпланетных полётов.
Исследователи обнаружили, что в невесомости некоторые кости черепа расширяются. Специалисты изучили, что происходит с космонавтами, которые пребывают на Международной космической станции (МКС). Учёные рассказали, что не нашли никаких негативных изменений в структуре придаточных пазух носа астронавтов, но зато увидели воспаления в височной кости, расположенной рядом с ухом. Из-за неё сужались слуховые проходы, а само ухо сдавливалось.
Возможно, именно из-за этого у людей в космосе может появляться головокружение и ощущение заложенности носа.
Стоит отметить, что ранее учёные выяснили, что у космонавтов могут возникать проблемы со зрением. Кроме того, межпланетные полёты могут негативно влиять на психику и умственные способности.