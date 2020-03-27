Учёные определили, почему в космосе у людей закладывает уши

Исследователи обнаружили, что в невесомости некоторые кости черепа расширяются. Специалисты изучили, что происходит с космонавтами, которые пребывают на Международной космической станции (МКС). Учёные рассказали, что не нашли никаких негативных изменений в структуре придаточных пазух носа астронавтов, но зато увидели воспаления в височной кости, расположенной рядом с ухом. Из-за неё сужались слуховые проходы, а само ухо сдавливалось.

Возможно, именно из-за этого у людей в космосе может появляться головокружение и ощущение заложенности носа.

Стоит отметить, что ранее учёные выяснили, что у космонавтов могут возникать проблемы со зрением. Кроме того, межпланетные полёты могут негативно влиять на психику и умственные способности.