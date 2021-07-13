Учёные определили полезное меню для человека

Наука и технологии
Сегодня в 14:18
Учёные определили полезное меню для человекаИ оно может быть очень вкусным
Учёные из Стэнфорда выяснили, что диета с большим количеством ферментированных продуктов полезна для кишечника и уменьшает уровни белков воспаления в организме человека.
В частности, учёных интересовало, как питание влияет на микробиом кишечника. Они проверили два типа диеты — с высоким содержанием или растительной клетчатки, или ферментированных продуктов. Ферментированные продукты — это те, что были подвергнуты воздействию различных бактерий и получили новые свойства.
Учёные распределили 36 человек на две группы. Первая питалась в основном йогуртами, кефиром, творогом и другими ферментированными продуктами. Вторая — пищей с высоким содержанием клетчатки. Во время эксперимента исследователи анализировали образцы крови и стула добровольцев.
Как оказалось, первая диета увеличила разнообразие кишечных микробов. Также снизились уровни 19 воспалительных белков.