Учёные определили полезное меню для человека

В частности, учёных интересовало, как питание влияет на микробиом кишечника. Они проверили два типа диеты — с высоким содержанием или растительной клетчатки, или ферментированных продуктов. Ферментированные продукты — это те, что были подвергнуты воздействию различных бактерий и получили новые свойства.

Учёные распределили 36 человек на две группы. Первая питалась в основном йогуртами, кефиром, творогом и другими ферментированными продуктами. Вторая — пищей с высоким содержанием клетчатки. Во время эксперимента исследователи анализировали образцы крови и стула добровольцев.

Как оказалось, первая диета увеличила разнообразие кишечных микробов. Также снизились уровни 19 воспалительных белков.